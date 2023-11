Napoli ricorda Maradona: stasera il flashmob a tre anni dall'addio

Esattamente tre anni fa ci lasciava Diego Armando Maradona. E Napoli, la città che ha adottato, anche quest'anno renderà omaggio al Pibe de Oro. Lo farà stasera alle ore 21, dopo la gara che i partenopei giocheranno in casa dell'Atalanta nel tardo pomeriggio (ore 18). L'appuntamento è fuori l'impianto a lui dedicato: andrà in scena una torciata in memoria di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. L'iniziativa, promossa dal tifo organizzato degli azzurri, vedrà un grande flashmob con torce alla mano per illuminare la notte di Napoli.