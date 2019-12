Accordo Ancelotti-Everton, la palla passa a De Laurentiis

NUOVA AVVENTURA

Ora che Carlo Ancelotti ed Everton hanno trovato un accordo di massima, il tecnico italiano è tornato in Italia per affrontare le pendenze con il Napoli e risolvere il contratto in scadenza 30 giugno 2021. La palla passa quindi ad Aurelio De Laurentiis che non dovrebbe porre grossi ostacoli viste le parole di stima verso Ancelotti anche dopo l'esonero e considerando che i soldi non dovuti all'ex tecnico gli consentirebbero di pagare lo stipendio semestrale di Gattuso e di risparmiare circa 3 milioni di euro.

Con l'Everton, invece, sembra praticamente già tutto definito. Ancelotti non dovrebbe portare in Premier League per intero lo staff che aveva a Napoli ma rimangono due i punti fermi: il figlio Davide e il genero Mino Fulco. Il vice sarà invece Duncan Ferguson, che sta traghettando i Toffees dopo l'esonero di Marco Silva.

Ancelotti è stato scelto in prima persona da Farhad Moshiri, azionista di maggioranza del club, non convinto dalle piste che portavano a Moyes o Arteta. L'Everton ha solo tre punti di distacco dalla zona retrocessione anche se è reduce da una vittoria e da un pareggio: servirà comunque una svolta per tornare in zone di classifica più nobili.