Napoli, Politano pentito: "Non dovevo zittire la panchina della Juventus"

IL GESTO

Dopo la conquista della Coppa Italia il Napoli è ripartito con una vittoria anche in campionato andando a vincere sul campo del Napoli. Tra i protagonisti ritrovati c'è anche Matteo Politano che durante la serie di rigori contro la Juventus si è girato verso la panchina bianconera zittendone i componenti: "Sono andato dai giocatori a chiedere scusa - ha ammesso l'esterno azzurro -. Sono gesti che non vanno fatti, non è stato bello ed ero preso dall'adrenalina". Grinta trasmessa dal tecnico Gattuso: "E' un trascinatore, tira fuori il massimo da tutti".

Tra le critiche mosse al Napoli - superficialmente - c'è quella di un gioco prettamente difensivo, spesso bollato come "catenacciaro". I dati dimostrano altro e Politano ha difeso le idee del tecnico: "La gente dice così perché siamo organizzati difensivamente - ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli -. In fase di non possesso stiamo corti, ma quando abbiamo noi la palla sappiamo cosa fare. Con Gattuso lavoriamo molto su entrambe le fasi, come Inter e Juventus. Contro squadre forti bisogna difendere stretti".

L'obiettivo ora in campionato è infastidire le prime quattro squadre in classifica, anche se la vittoria dell'Atalanta in rimonta contro la Lazio ha reso ancora più difficoltoso poter puntare a un posto in Champions: "Loro corrono, ma noi pensiamo a noi stessi e a fare il meglio. La Champions sarebbe un grande traguardo, ma siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare in campo a partire dalla Spal. Sarà difficile, soprattutto per il caldo. Per fortuna ci sono i cinque cambi che sono un vantaggio per tutti".

All'orizzonte la sfida di ritorno contro il Barcellona per qualificarsi alla Final Eight di Champions League: "Giocando ogni tre giorni sprechi tante energie, bisognerà vedere come ci arriveremo. Sicuramente ci pensiamo, siamo carichi, ma testa prima al campionato. Io sono qui da cinque mesi e sono felice di questo trasferimento".