Napoli: Politano e Lobotka ko, niente Barcellona

NAPOLI

Mattinata di esami: per l'attaccante elongazione del muscolo soleo della gamba destra, per il centrocampista lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Politano e di Lobotka per la sfida di giovedì a Barcellona contro i blaugrana nella gara di andata degli spareggi per l'accesso agli ottavi di Europa League. L'attaccante, costretto ad abbandonare la sfida di sabato contro l'Inter dopo 25', si è sottoposto in mattinata a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Accertamenti anche per il centrocampista slovacco, rimasto in campo tutta la partita contro i nerazzurri ma che a fine gara ha accusato un risentimento alla coscia destra: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Getty Images

I due giocatori - fa sapere il Napoli in un comunicato - hanno già iniziato l’iter riabilitativo. Con il Barcellona spazio dunque ad Anguissa per Lobotka e a uno tra Elmas e Ounas per Politano.