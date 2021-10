Napoli, poker alla Primavera: doppietta di Mertens

Il Napoli non perde il vizio nemmeno in amichevole. Senza i nazionali, gli uomini di Spalletti hanno rifilato un netto 4-0 alla Primavera azzurra. A Konami Training Center grande protagonista del match Dries Mertens. Ormai recuperato al 100%, il belga ha firmato un'incoraggiante doppietta (un gol su rigore) che lascia ben sperare per la ripresa del campionato. Buone notizie anche da Diego Demme, tornato in campo e subito a segno insieme a Metteo Politano nella sfida in famiglia contro i giovani azzurri.

Getty Images