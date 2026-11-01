Juve-Napoli, le pagelle degli azzurri: McTominay e Lang non entrano in partita. Marianucci, errore pesante
A Lucca non bastano la buona volontà e la forza fisica ma merita la sufficienza, come Gilmour e De Bruynedi Enzo Palladini
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NAPOLI
Meret 5,5 - La sua partita inizia realmente all'ultimo secondo di recupero del primo tempo, quando si allunga sulla sinistra per negare il gol ad Alajbegovic con una parata non perfetta stilisticamente ma efficace. Lasciano qualche dubbio i due gol presi da lontano.
Di Lorenzo 6 - Prudente nelle avanzate, perché dalle sue parti stazione il giovane ed esuberante Alajbegovic. Stare lì per tenere tutto sotto controllo è sempre una buona idea, anche a denti stretti.
Dal 1' st Rrahmani 6 - In mezzo alla difesa fa sempre il suo dovere, anche se la Juve entra poco in area nel secondo tempo.
Marianucci 5 - Una prestazione coraggiosa per la prima mezz'ora, con molte chiusure tempestive e un movimento continuo all'interno della propria area, cercando di non farsi disorientare dagli attaccanti mobili bianconeri. Poi si prende un giallo per placcaggio su Woltemade e questo sarà un momento-chiave. Nel secondo tempo diventa terzino destro e si prende un secondo giallo.
Rafa Marin 6 - Nel gioco aereo è sostanzialmente dominante, apprezzabile anche qualche uscita alta per andare a prendere uno dei due attaccanti avversari.
Olivera 6 - Corre tanto lungo la fascia, anche se non sempre ai metri percorsi segue il coinvolgimento nell'azione, Nella fase difensiva, il suo duello è con McKennie e l'uruguayano non sfigura.
Dal 34' st Beukema sv.
Anguissa 5,5 - Prende subito una botta forte da Koopmeiners, stringe i denti e continua e tiene bene per tutto il primo tempo, poi sparisce.
Dal 34' st Giovane sv.
De Bruyne 6 - Ormai completamente convinto del ruolo di regista, staziona nei punti nevralgici della squadra ma non sempre riesce a ragionare per il controllo attento operato su di lui da Koopmeiners e a volte da Douglas Luiz.
Dal 1' st Gilmour 6 - Meno qualità e più interdizione rispetto al belga, il suo contributo è comunque utile alla causa comune.
McTominay 5 - Molto macchinoso il suo primo tempo, con pochissimi palloni toccati e nessun inserimento. Sente probabilmente la mancanza del suo punto di riferimento, Hojlund.
Politano 6 - Soprattutto sacrificio nella sua serata, grande aiuto alla fase difensiva, ma con alcuni dei suoi cross ben fatti che producono opportunità interessanti.
Dal 16' st Vergara 5,5 - Uno dei suoi ingressi altamente adrenalinici, con uno strappo iniziale e qualche altra iniziativa interessante. Anche lui si perde per strada, soprattutto sul gol del 2-0 di Boga resta a guardare.
Lucca 6 - Sua la prima grande occasione azzurra dopo sette minuti, colpo di testa e parata di Vicario. Non avendo la tecnica e la velocità dell'influenzato Hojlund, utilizza il suo fisico per guadagnare spazi e falli.
Lang 5 - Illude con qualche strappetto iniziale, poi alla mezz'ora del primo tempo si mangia un gol con un tiro alto da centro area al termine di un'azione molto ben condotta. A quel punto sparisce un po' dal campo.
Allenatore Allegri (in panchina Landucci) 5,5 - Non c'erano molte alternative alla formazione iniziale, viste le defezioni dell'ultima ora. Magari si poteva anticipare i due cambi fatti a una decina di minuti dalla fine.