Juve-Napoli, le pagelle degli azzurri: McTominay e Lang non entrano in partita. Marianucci, errore pesante

Marianucci 5 - Una prestazione coraggiosa per la prima mezz'ora, con molte chiusure tempestive e un movimento continuo all'interno della propria area, cercando di non farsi disorientare dagli attaccanti mobili bianconeri. Poi si prende un giallo per placcaggio su Woltemade e questo sarà un momento-chiave. Nel secondo tempo diventa terzino destro e si prende un secondo giallo.