Napoli, Osimhen rientra nel pomeriggio: Mazzarri punta ad averlo al top per il Barça

NAPOLI

Il nigeriano ha perso la coincidenza aerea e posticipato di qualche ora il suo arrivo a Napoli, col Genoa al massimo in panchina

Il Napoli e i suoi tifosi dovranno attendere ancora qualche ora per poter riabbracciare Victor Osimhen. Il nigeriano, il cui rientro in Italia era previsto nella mattinata di giovedì, ha infatti perso la coincidenza a causa di un ritardo aereo e sarà dunque in città solo nel pomeriggio. Dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra venerdì e, quasi sicuramente, non potrà essere in campo dal 1' contro il Genoa (match in programma sabato alle 15). Mazzarri potrebbe comunque convocarlo e magari concedergli qualche minuto, con l'obiettivo di recuperarlo appieno per il match di Champions League contro il Barcellona.

Durante il ritiro con la nazionale nigeriana per la Coppa d'Africa, per altro, Osimhen aveva avuto problemi di gastroenterite, che gli avrebbero anche fatto perdere un po' di peso. Ecco perché la prima cosa da fare una volta tornato in città sarà valutare le sue condizioni con lo staff medico a Castel Volturno.

Con un Napoli che nell'ultimo mese ha conquistato appena due vittorie in campionato e che è reduce anche dalla finale di Supercoppa persa contro l'Inter, il rientro del bomber ex Lille è atteso quasi come una manna dal cielo. Per il match contro i ragazzi di Gilardino, tuttavia, ci sarà ancora spazio per Simeone, affiancato da Politano e Kvaratskhelia e con Raspadori inizialmente in panchina.

