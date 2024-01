Napoli, le cifre dell'acquisto di Osimhen dal Lille

napoli

De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio per l'affare Osimhen: le cifre dell'affare dell'estate 2020

La Procura di Roma ha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'accusa di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille (l'attaccante nigeriano si trasferì in Italia per circa 76 milioni di euro, nell'affare furono inseriti anche tre giovani più Karnezis).

OSIMHEN AL NAPOLI, LE CIFRE Osservando il bilancio del Napoli al 30 giugno 2021, riportato da Calcio e Finanza, si scopre come Victor Osimhen fu acquistato dal Lille per 76.356.819 euro. Contestualmente finirono quattro giocatori al Lille: Ciro Palmieri valutato 7.026.349 euro (plusvalenza 7.026.349 euro), Orestis Karnezis valutato 5.128.205 euro (plusvalenza 4.828.205 euro), Luigi Liguori valutato 4.071.247 euro (plusvalenza 4.071.247 euro) e Claudio Manzi valutato 4.021.762 euro (plusvalenza 4.021.762 euro). In tutto poco meno di 20 milioni di plusvalenze.

Ciro Palmieri, attaccante classe 2000, dopo il Lille ha giocato in Fermana (prestito), Nocerina, Palmese, Nola e attualmente è all'Angri (Serie D); Orestis Karnezis, portiere classe 1985, si è ritirato nel 2022; Luigi Liguori, attaccante classe 1998, attualmente gioca nell'Afragolese (Serie D) e nel 2021, in un'intervista, aveva detto "Non siamo mai andati a Lille, prima siamo rimasti in prestito in Italia, poi abbiamo concluso il contratto. Non è che ti dicono che volevano fare plusvalenza. Ci hanno detto solo: 'il Lille vuole tre giovani e noi abbiamo pensato a voi'. Noi non sapevamo nulla"; Claudio Manzi, difensore classe 2000, gioca alla Virtus Entella (Serie C) dopo Fermana e Turris.

