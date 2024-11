Napoli, Oriali: "Io e Conte uomini di fatica: obiettivo Champions, ma in testa stiamo bene"

Lei e Antonio COnte siete stati chiamati per "ricostruire" il Napoli? Come procede il lavoro?

"Intanto è una indicazione avuta dal presidente, è l’idea iniziale di ciò che è rimasto dall’ultima stagione: ancora oggi non si capisce come mai una squadra che vince il campionato arriva a 40 punti dalla testa l’anno dopo. L’idea era di ripartire, scegliendo il mister che in fatto di ricostruzioni è il numero uno: anche all’Inter anni fa arrivammo in una situazione da rimettere in piedi, erano tanti anni che non vincevano nulla. In queste situazioni in cui ci sono difficoltà, Conte si esprime al meglio, lo intrigano e così ha accettato il Napoli. Mi chiamò e mi disse che era una situazione dove c’era molto da fare, un progetto a medio-lungo termine per riportare il Napoli dove gli compete. Queste cose intrigano anche me".