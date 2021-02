Napoli: nessun ribaltone immediato, con Gattuso addio a fine stagione. Piacciono Juric e Italiano

NAPOLI

Nessun ribaltone nell'immediato. La settima sconfitta in campionato, nona stagionale, rimediata dal Napoli a Marassi contro il Genoa è già stata archiviata con delusione e amarezza ma mercoledì c'è il ritorno con l'Atalanta in Coppa Italia che vale un posto in finale e sabato al 'Maradona' arriva la Juve: non c'è tempo per le rivoluzioni in panchina, serve un pronto riscatto. C'è da raggiungere un obiettivo importante da una parte e da conquistare punti fondamentali per inseguire la zona Champions dall'altra. Ecco perché il presidente De Laurentiis non ha dato ultimatum a Gattuso. Con il tecnico c'è stato uno scambio di messaggi all'insegna del 'bene comune'.

Il numero uno azzurro confida in una reazione della sua squadra, stimolata dalla grinta del suo comandante, che comunque deve fare continuamente i conti con le assenze, ora per infortunio (ultima quella di Manolas, fuori almeno 3 settimane per una distorsione alla caviglia con interessamento del legamento), ora per positività al Covid-19 (ora Ghoulam e Koulibaly). Ribaltoni subito no, ma le valutazioni della società potrebbero cambiare nel caso la situazione dovesse precipitare. De Laurentiis in ogni caso sta guardando al futuro e ha comunque già deciso di voltare pagina: pratiche di rinnovo con Gattuso sospese e divorzio a fine stagione.

I contatti con l'exproseguono. Il tecnico spagnolo tornerebbe volentieri a Napoli ma non a stagione in corso, bensì per partire da zero con le sue idee e i suoi progetti. Ma, oltre a Benitez e a un altro ex,- che sarebbe vicino al Marsiglia ma starebbe aspettando eventuali novità in casa Napoli - ci sono altri due nomi che piacciono molto al presidente per la panchina azzurra e sono quelli didel Verona edello Spezia. Due figure nuove per voltare definitivamente pagina.