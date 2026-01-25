NAPOLI

Napoli, Neres vola a Londra: si opera alla caviglia, tempi di recupero lunghi

L'esterno brasiliano ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico

25 Gen 2026 - 12:41
videovideo

I 32 minuti giocati contro il Parma erano stati la conferma che il problema accusato alla caviglia a Roma nel corso della partita contro la Lazio era tutto fuorché risolto: oggi David Neres è volato di prima mattina a Londra dove nei prossimi giorni verrà operato, con l’obiettivo di accorciare i tempi di recupero. Al momento il Napoli non ha diramato alcun comunicato ufficiale in merito, ma secondo quanto trapelato Neres avrebbe scelto di sottoporsi a intervento chirurgico presso il Wellington Hospital, struttura già scelta in passato anche da Gilmour e ritenuto centro d'eccellenza per problema di questo tipo. Il Mattino, quotidiano di Napoli, specifica che si tratta di una soluzione condivisa con il club per provare a risolvere in tempi più rapidi il problema alla caviglia: sui tempi di recupero non c'è certezza, possibile ipotizzare tuttavia un'assenza di almeno un paio di mesi.

