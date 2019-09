Napoli, Milik ancora ai box per infortunio: salterà Sampdoria e Liverpool

Ancora grane per Arkadiusz Milik che, dopo l'ultimo consulto in Polonia, deve rimandare il suo esordio ufficiale in questa stagione con il Napoli. Fermo dal 10 agosto per un infortunio muscolare, l'attaccante azzurro sarà costretto a saltare anche la gara contro la Sampdoria e il debutto in Champions League contro il Liverpool.

Niente da fare, i problemi di Milik sembrano non avere fine. Dopo un'estate travagliata il giocatore polacco è ancora fermo ai box, attento alla concorrenza interna dei nuovi acquisti del Napoli Lozano e Llorente. Il medico che lo ha visitato ha consigliato prudenza nel processo di recupero e dunque l'attaccante azzurro tornerà ad allenarsi col gruppo solo a partire da lunedì prossimo. Troppo tardi per sperare di partecipare alla prima del Napoli in Champions.

Ancelotti potrà invece contare sui nuovi arrivati che hanno il duro compito di non far rimpiangere il polacco. Niente da fare, probabilmente, anche per Lorenzo Insigne che continua ad allenarsi a parte dopo l'infortunio rimediato nella gara a Torino contro la Juventus.