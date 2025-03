Napoli a lezione dal professor Conte: il tabù "Milan-Maradona" per dimenticare Venezia

C'erano tutti, e questa è già una grande notizia, e tutti saranno disponibili per la sfida di domenica sera. Ci sono in ballo uno scudetto da inseguire e un piccolo tabù da sfatare: il Milan non perde al Maradona da sette gare e, soprattutto, due anni fa fece a pezzi la squadra di Luciano Spalletti (0-4) grazie a un'imprendibile Leao. Logico, quindi, pensare che Antonio Conte abbia prestato grande attenzione al portoghese nella seduta video di ieri mostrando pregi e difetti della squadra di Sergio Conceiçao e spiegando come e dove colpire i rossoneri. Venezia, in fondo, è ancora lì dietro alla curva e i punti lasciati al Penzo pesano parecchio.