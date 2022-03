Napoli-Milan 0-1, Spalletti: "Se non si regge la pressione di queste gare non si può vincere"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro dopo la sconfitta interna contro il Milan nel big match

Punito da Giroud. Il Napoli esce sconfitto dal big match del Maradona contro il Milan, staccato dai rossoneri in classifica: "Abbiamo perso e c'è poco da dire - ha commentato Spalletti a fine partita -. Non è mancato quasi niente alla nostra partita, abbiamo anche cominciato bene col palleggio e in situazioni dove potevamo fare meglio. A metà primo tempo però abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e siamo stati poco incisivi in attacco". Getty Images

"Nella ripresa abbiamo sbagliato troppo per le nostre qualità nei primi minuti e abbiamo preso gol. Abbiamo pagato un brutto approccio nel secondo tempo - ha continuato il tecnico del Napoli -. Forse dovevamo creare qualcosa di più nella fase offensiva, sfruttando sempre un buon palleggio a parte l'inizio della ripresa. Il Milan poi si è abbassato una volta in vantaggio e a noi è mancato un po' d'ordine. Potevamo fare meglio in qualche situazione dalla linea di fondo".

Non è stato un problema di fisicità in mezzo al campo: "Se avessimo sfruttato meglio le nostre qualità tecniche, avremmo sopperito a un po' di forza in meno tenendo il pallone. Ci è mancato un po' quel talento che abbiamo in diversi giocatori, anche se alcuni non stavano bene tipo Lozano e Anguissa. Anche Ruiz ha la pubalgia e viene gestito, ma non si allena sempre a pieno ritmo".

Dopo la sfida col Barcellona, anche quella col Milan è finita con una sconfitta in uno stadio infuocato: "Non so se la pressione è un problema per questa squadra. Se giochi per il primato in classifica la tensione sale, ma questa cosa fa parte dei campioni. Se non sai reggere a queste cose diventa impossibile vincere. Io domani però sarò ancora qui e non mollo di un centimetro".