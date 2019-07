Napoli, Mertens 'provoca' Sarri: "Più bello vincere lo scudetto qui o alla Juve?"

Il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus ha fatto arrabbiare i tifosi del Napoli e storcere il naso a Dries Mertens. Lo ammette candidamente l'attaccante belga in un'intervista a Radio Kiss Kiss: "Io ero molto felice per Sarri quando ha vinto l'Europa League. A me ha dato sempre tanto, ho guardato il calcio in maniera diversa grazie a lui e lo stimo tanto. Devo dire la verità: mi dispiace, ha sempre parlato bene di Napoli e andare lì è una scelta sua, ora è un avversario ma spero che venga ancora qui a salutarci nello spogliatoio".