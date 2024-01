Napoli, Mazzarri: "Molto soddisfatto, ho visto la squadra che piace a me"

QUI NAPOLI

"Zielinski ha risposto alla grande come altri giocatori finora poco utilizzati. I calciatori devono rispondere sul campo, altrimenti li tolgo dopo 20'"

Dopo il pareggio in bianco contro la Lazio, Walter Mazzarri è contento del risultato e della prestazione vista l'emergenza con cui ha dovuto fare i conti. "Sono molto soddisfatto. Avevamo di fronte una squadra molto forte. L'anno scarso la Lazio è arrivata seconda e giocavamo nel loro stadio - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Inoltre avevamo tanti assenti". "Ragazzi che non giocavano da tempo han risposto alla grande stasera - ha aggiunto -. Ho visto una squadra come piace a me e ho avuto la conferma che ci sono grandi uomini in rosa".

"Contro le squadre di Sarri è difficile avere il controllo del possesso, ma la squadra ora ha un'impronta - ha proseguito Mazzarri continuando ad analizzare il match con la Lazio -. Stasera ci è mancata profondità, ma le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano molto. Non siamo riusciti ad andare nella maniera giusta in verticale, ma sono contento della prestazione".

"Come giocheremo? Dipende dai giocatori che avrò a disposizione. Io adatto il modulo ai giocatori che ho. Oggi mi sembrava giusto giocare così - ha aggiunto -. Quando rientreranno Osimhen, Simeone, Kvara e altri si vedrà se tornare al 3-4-3 o al 4-3-3. Se stiamo bene e siamo equilibrati possiamo giocare con tanti sistemi di gioco diversi".

Poi qualche considerazione sulla situazione dei giocatori in scadenza o al centro di voci di mercato. "Io parlo molto con i giocatori guardandoli in faccia e parlando chiaro. Io sono una guida leale - ha spiegato il tecnico azzurro -. I calciatori devono rispondere sul campo perché hanno un contratto e devono fare il massimo. Altrimenti dopo 20' li tolgo". "Zielinski ha risposto alla grande stasera - ha aggiunto -. Ma vorrei fare un grandissimo complimento a Demme. Non giocava da molto ed è un ragazzo serio".

Poi sulla situazione si classifica: "Nelle prime gare abbiamo lasciato qualche punto per strada con le grandi ed è l'unico rammarico. Qualche punto ci manca, ma il campionato è lungo e sono convinto che potremo guadagnare posizioni".