Napoli, Maradona a Mertens: "Orgoglioso di te, ora un altro scudetto!"

Col gol all'Inter in Coppa Italia Dries Mertens è entrato ufficialmente nella storia del Napoli, diventando il miglior marcatore all time del club. Un primato che ha attirato l'attenzione anche di Maradona, sempre attento a quello che succede a Napoli. "Ciao Dries, amico! Sono orgoglioso di te, che hai battuto il mio record - dice Diego in un breve video per omaggiare i 122 gol segnati dal bomber belga con la maglia azzurra -. Perché così il Napoli è ogni giorno più forte. Vorrei anche una squadra che mi superi, così potremmo vincere un altro scudetto per la gente di Napoli". Immediata la replica via social del diretto interessato: "Grazie per le belle parole. Forza Napoli sempre!".