Mertens nella storia del Napoli: superato Hamsik, 122 gol

'CIRO' DA RECORD

Dries Mertens nellla storia del Napoli. Per sempre. Con il gol segnato all'Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'attaccante belga tocca quota 122 reti in tutte le competizioni con la maglia azzurra e supera l'ex compagno Marek Hamsik in cima alla classifica dei marcatori all time della squadra partenopea. Un traguardo che l'ex esterno del Psv che Maurizio Sarri ha trasformato in un centravanti puro potrà festeggiare con il rinnovo del contratto con gli azzurri, confermato da Giuntoli nel prepartita: "Scontato".

Dopo aver raggiunto e superato Diego Armando Maradona, arriva dunque un altro record per il folletto classe 1987, nonostante stia vivendo una stagione condizionata da tanti alti e bassi. Dries 'Ciro' Mertens, ormai adottato dal popolo partenopeo, nella storia e nel futuro di Napoli e del Napoli: da quando è arrivato in azzurro nel 2013 è sempre andato in doppia cifra in tutte le stagioni giocate, con l'exploit dei 34 gol totali nel 2016/17.

97 gol da dentro l'area, 93 segnati col suo destro fatato, certificano l'evoluzione in attaccante vero che il belga ha vissuto a Napoli. Forse l'unico punto debole rimane il colpo di testa: 'solo' sei reti in sette anni.

Oltre ad essere il capocannoniere della storia del Napoli in Champions con 16 reti, Mertens è il miglior marcatore belga della storia della Serie A (90 gol) e soltanto altri due giocatori del Napoli sono stati capaci di realizzare più reti nella massima serie rispetto a lui: Antonio Vojak (102) e Marek Hamsik (100). Insieme a Cavani (26) e Higuain (36) è l'unico ad aver superato i 25 gol in A in una singola stagione (28 nel 16/17) e dal suo arrivo in Italia soltanto Pjanic ha segnato più di lui da fuori area (22 a 20).