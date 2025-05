Napoli, delirio azzurro a Capodichino al ritorno della squadra: "La capolista se ne va"

Entusiasmo alle stelle sabato sera a Napoli al ritorno della squadra dalla vittoriosa trasferta di Lecce, che avvicina sempre di più gli azzurri alla conquista del quarto scudetto della sua storia. Il volo charter che riportava Conte e i giocatori in città e partito da Brindisi è atterrato intorno alle 23.15 all'aeroporto di Capodichino, dove ad attendere il gruppo c'era una folla in delirio: migliaia i tifosi festanti che hanno preso d'assalto i taxi che riportavano i giocatori a casa. "La capolista se ne va", il coro intonato all'indirizzo della squadra. Philip Billing estasiato di fronte alla scena: "Avanti così! Forza Napoli Sempre", ha scritto il centrocampista azzurro su Instagram pubblicando il video della gioia azzurra. Anche in città la festa scudetto è già cominciata, alla faccia della... scaramanzia.