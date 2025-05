Napoli, Conte: "Rimanere compatti, umili e coi piedi per terra. Complimenti sinceri all'Inter per Barcellona"

Il Napoli per metà campionato è stato in vetta alla classifica.

"Vuol dire che siamo stati costanti, c'è stato il periodo in cui abbiamo fatto 7 vittorie di fila e periodi in cui abbiamo perso e pareggiato. Per essere in vetta devi essere costante. E' un dato effimero però perché a me hanno insegnato che non conta come parti, ma come arrivi e non conta se durante il percorso sei stato primo, ma come tagli il traguardo finale e noi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di veramente bello ma l'avversario è fortissimo però noi ci siamo, l'abbiamo dimostrato e vogliamo continuare in queste 4 partite".