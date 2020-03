Napoli, Lobotka lancia la 'Ronaldo Challenge'

Anche in casa Napoli sono giorni di quarantena e Lobotka ne ha approfittato per andare oltre le tradizionali acconciature, optando per un taglio 'nostalgico': il centrocampista azzurro si è infatti mostrato in una story di Instagram con lo stesso look scelto da Ronaldo 'Il Fenomeno' in occasione dei Mondiali del 2002 vinti dal suo Brasile. Capelli completamente rasati e un triangolino sulla fronte per lo slovacco, che poi ha lanciato la sfida ad alcuni compagni di squadra tra cui Milik, Zielinski e Demme. Accetteranno la sfida e si faranno lo stesso taglio?