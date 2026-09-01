Lecce, per Geubbels confermata la distorsione alla caviglia sinistra

01 Set 2026 - 13:43
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© Foto da web

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Archiviata la debacle interna contro la Roma, arrivano notizie non proprio rassicuranti dall'infermeria del Lecce. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina l'attaccante Willem Geubbels, uscito ad inizio ripresa per un infortunio, hanno confermato l'ipotesi che circolava già ieri sera.

La risonanza magnetica ha infatti evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Restano da valutare i tempi di recupero, che dipenderanno dall'evoluzione dell'infortunio e dalla risposta alle terapie, che potrebbero comunque variare tra le due e le quattro settimane di stop forzato. 

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