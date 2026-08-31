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Serie A, cambia il calendario della 4° giornata: anticipata Lazio-Milan, posticipate Juve e Roma

Nuove date e orari dopo i calendari delle competizioni Uefa: Sassuolo-Juve si gioca domenica, posticipate a lunedì Como-Parma e Torino-Roma

31 Ago 2026 - 12:54
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Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni Uefa, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. 

Tra le novità, anticipata da domenica 13 settembre alle 20.45 a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera (20.45) Sassuolo-Juventus, inizialmente prevista proprio sabato alle 18. Slittano a lunedì 14 (ore 18.30) sia Como-Parma sia Torino-Roma, dato che Como e Roma sono impegnate nel giovedì precedente in Champions League. Entrambe erano inizialmente previste per domenica: alle 12.30 la gara dell'Olimpico Grande Torino e alle 15 quella del Sinigaglia. 

Nessuna novità per l'Inter, il cui posticipo a San Siro contro l'Udinese era già previsto per lunedì 14 settembre alle 20.45. 

Gli impegni delle italiane nel primo turno in Europa

 Calendario alla mano, le italiane saranno impegnate così al primo turno di Champions League, dall'8 al 10 settembre. In Champions League, l'Inter giocherà martedì 8 settembre alle 21 in casa del Real Madrid, mentre il Napoli ospiterà l'Arsenal al Maradona mercoledì 9 settembre alle 21. Giovedì 10 settembre doppio esordio per le altre italiane: la Roma sul campo del Fenerbahce alle 18.45, il Como al Sinigaglia contro il Lipsia alle ore 21. 

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Nella settimana successiva, sarà tempo di primo turno di Europa League. Il Milan ospiterà il Benfica a San Siro il 16 settembre alle 21, mentre la Juventus se la vedrà con il Nec Nijmegen all'Allianz Stadium giovedì 17 settembre alle 21. Infine, l'Atalanta dovrà attendere fino al 15 ottobre (ore 21) per la prima di Conference League, quando giocherà alla New Balance Arena contro i ciprioti del Pafos.

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Serie A 2026/27, il nuovo calendario della quarta giornata

 Ecco il calendario ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A: 

Venerdì 11 settembre, ore 20.45: Venezia-Fiorentina

Sabato 12 settembre, ore 15: Genoa-Frosinone 

Sabato 12 settembre, ore 18: Lazio-Milan

Sabato 12 settembre, ore 20.45: Atalanta-Cagliari

Domenica 13 settembre, ore 15: Lecce-Monza

Domenica 13 settembre, ore 18: Napoli-Bologna

Domenica 13 settembre, ore 20.45: Sassuolo-Juventus

Lunedì 14 settembre, ore 18.30: Como-Parma

Lunedì 14 settembre, ore 18.30: Torino-Roma

Lunedì 14 settembre, ore 20.45: Inter-Udinese

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