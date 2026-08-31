Serie A, cambia il calendario della 4° giornata: anticipata Lazio-Milan, posticipate Juve e Roma

Tra le novità, anticipata da domenica 13 settembre alle 20.45 a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera (20.45) Sassuolo-Juventus, inizialmente prevista proprio sabato alle 18. Slittano a lunedì 14 (ore 18.30) sia Como-Parma sia Torino-Roma, dato che Como e Roma sono impegnate nel giovedì precedente in Champions League. Entrambe erano inizialmente previste per domenica: alle 12.30 la gara dell'Olimpico Grande Torino e alle 15 quella del Sinigaglia.