A Miami Amauri chiude la mostra 'World Cup Icons'

Il 3 settembre alle ore 18:30 l'Istituto italiano di Cultura di Miami organizza una serata speciale a conclusione della mostra World Cup Icons. Stickers, Portraits & Stories, dedicata al calcio come fenomeno culturale, storico e visivo e al ruolo che le figurine hanno avuto nell'immaginario collettivo di intere generazioni. L'ospite speciale per l'occasione è il celebre ex calciatore Amauri, che ripercorrerà la propria carriera nel mondo dello sport professionistico, dagli esordi in Brasile alla lunga militanza nel calcio italiano, fino all'avventura con la Nazionale azzurra, per arrivare all'esperienza in Florida con i Fort Lauderdale Strikers nella stagione 2016.