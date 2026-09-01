A Miami Amauri chiude la mostra 'World Cup Icons'

01 Set 2026 - 14:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il 3 settembre alle ore 18:30 l'Istituto italiano di Cultura di Miami organizza una serata speciale a conclusione della mostra World Cup Icons. Stickers, Portraits & Stories, dedicata al calcio come fenomeno culturale, storico e visivo e al ruolo che le figurine hanno avuto nell'immaginario collettivo di intere generazioni. L'ospite speciale per l'occasione è il celebre ex calciatore Amauri, che ripercorrerà la propria carriera nel mondo dello sport professionistico, dagli esordi in Brasile alla lunga militanza nel calcio italiano, fino all'avventura con la Nazionale azzurra, per arrivare all'esperienza in Florida con i Fort Lauderdale Strikers nella stagione 2016.

Ultimi video

03:04
Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

03:25
Callegari: "Vi presento tutti i nuovi acquisti della Serie A"

Callegari: "Vi presento tutti i nuovi acquisti della Serie A"

01:51
Messi, una storia albiceleste lunga 20 anni

Messi, una storia albiceleste lunga 20 anni

01:55
Un Malen da record

Un Malen da record

02:40
I tormenti di Rocchi

I tormenti di Rocchi

02:20
Esclusiva Mediaset

Esclusiva Mediaset

02:29
Don't cry for Leo

Don't cry for Leo

00:23
Leao "cuore" Milan: parole da brividi

Leao "cuore" Milan: parole da brividi

01:58
Ecco Sarr e Woltemade

Ecco Sarr e Woltemade

01:46
Milan, ci pensa Rabiot

Milan, ci pensa Rabiot

01:56
Napoli, luci e ombre

Napoli, luci e ombre

01:43
Il "bomber" Calhanoglu

Il "bomber" Calhanoglu

01:09
La supermoviola Atalanta-Bologna

La supermoviola Atalanta-Bologna

01:03
La supermoviola Roma-Lecce

La supermoviola Roma-Lecce

01:30
Gasp, elogi e rilancio

Gasp, elogi e rilancio

03:04
Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

Atalanta-Bologna 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE - PARMA 29/8 DICH

Spalletti: "Avrei voluto allenare Kessie, nessuno vuole vendere Nico Gonzalez"

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

SRV RULLO INTER "BOMBER" CALHANOGLU 31/8 (MUSICATO)

Inter, "bomber" Calhanoglu mette il Napoli nel mirino

MCH HUTCHINSON HOTEL MCH

Milan, le prime parole di Hutchinson: "Sono molto…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:07
A Miami Amauri chiude la mostra 'World Cup Icons'
14:03
Serie B: Carrarese-Empoli, divieto vendita biglietti ai tifosi ospiti
Scott McTominay
13:49
Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay: sarà operato mediante ablazione
13:43
Lecce, per Geubbels confermata la distorsione alla caviglia sinistra
10:18
Inter, confermata la partnership con il Gruppo Gattinoni