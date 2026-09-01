Serie B: Carrarese-Empoli, divieto vendita biglietti ai tifosi ospiti

Divieto di vendita biglietti ai residenti nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato, per la partita Carrarese - Empoli, valida per il campionato di serie B, in programma allo stadio 'Quattro olimpionici Azzurri' di Carrara (Massa Carrara) il 5 settembre. Lo ha stabilito il prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello. Il provvedimento, spiega la prefettura, aderisce "a quanto richiesto dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, sentito il parere del Questore e su conforme avviso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".