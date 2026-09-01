Inter, confermata la partnership con il Gruppo Gattinoni

Franco Gattinoni, Presidente e Fondatore del Gruppo Gattinoni, commenta: “Tornare al fianco di Inter come partner per il business travel e come sponsor per le prossime stagioni è per noi motivo di grande soddisfazione. Si rinnova e si rafforza un rapporto di partnership costruito e consolidato negli anni, che ci permette di valorizzare al meglio le nostre competenze nella gestione delle trasferte complesse per realtà internazionali. Questa collaborazione rappresenta anche un’occasione strategica per sviluppare nuove relazioni con il mondo imprenditoriale e per continuare a innovare l’offerta di servizi dedicati al corporate travel, coniugando efficienza operativa, qualità del servizio e nuove opportunità di business”.