Inter, confermata la partnership con il Gruppo Gattinoni

01 Set 2026 - 10:18
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Il Gruppo Gattinoni rinnova e potenzia la partnership con FC Internazionale Milano, confermando un rapporto di collaborazione che prosegue da oltre quindici anni sul fronte del business travel e che, dalla stagione sportiva 2026/2027, si estenderà per i due campionati successivi.

Gattinoni Business Travel continuerà a essere fornitore ufficiale del Club nerazzurro per la gestione delle trasferte business e corporate, mettendo a disposizione competenze specialistiche, presidio operativo continuativo e soluzioni tecnologiche dedicate all’ottimizzazione dei viaggi d’affari.

Si rinnova parallelamente anche l’intesa di partnership, che consentirà al Gruppo Gattinoni, in qualità di Official Travel Agency, di beneficiare di una visibilità qualificata sui canali del Club e di sviluppare ulteriori opportunità di relazione e hospitality rivolte a clienti e partner, rafforzando così il proprio posizionamento nei segmenti sport e corporate travel.

A partire dalla stagione 2026-2027 e per le due successive stagioni sportive, il logo Gattinoni comparirà sui LED a bordo campo dello stadio San Siro, sui maxischermi e sui canali social del Club nerazzurro.

Franco Gattinoni, Presidente e Fondatore del Gruppo Gattinoni, commenta: “Tornare al fianco di Inter come partner per il business travel e come sponsor per le prossime stagioni è per noi motivo di grande soddisfazione. Si rinnova e si rafforza un rapporto di partnership costruito e consolidato negli anni, che ci permette di valorizzare al meglio le nostre competenze nella gestione delle trasferte complesse per realtà internazionali. Questa collaborazione rappresenta anche un’occasione strategica per sviluppare nuove relazioni con il mondo imprenditoriale e per continuare a innovare l’offerta di servizi dedicati al corporate travel, coniugando efficienza operativa, qualità del servizio e nuove opportunità di business”.

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