Napoli, l'Assessore allo Sport comunale: "Cittadinanza onoraria a Dries Mertens"

LA PROPOSTA

Ora che l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2022 sembra essere a un passo, il legame tra Dries Mertens e la città di Napoli potrebbe consolidarsi ulteriormente grazie a un'iniziativa della giunta comunale del capoluogo partenopeo: "Con il Napoli si può pensare di costruire un percorso insieme per conferire la Cittadinanza Onoraria a Dries Mertens - ha detto l'Assessore allo Sport, Ciro Borriello - Parliamo di un ragazzo speciale, ribattezzato 'Ciro' dal sentimento popolare".

Non solamente i 121 gol in 7 stagioni sotto il Vesuvio, che ne hanno fatto il miglior marcatore della storia del club a parimerito con Marek Hamsik, ma anche un amore profondo per la città e per la sua gente, testimoniato da gesti di solidarietà e di altruismo per i tifosi: "Pensiamo alla Cittadinanza Onoraria perchè parliamo di un ragazzo sensibile, che a fari spenti si è sempre speso per far del bene alla nostra città - ha sottolineato Borriello - Mertens ha fatto tanto dentro ma anche fuori dal campo".

