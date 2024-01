Napoli, Lady Simeone attacca Lautaro: "Facile vincere con l'arbitro a favore"

POST POI RIMOSSO

Post al veleno (poi rimosso) di Giulia Coppini su Threads al fischio finale della Supercoppa

© instagram In casa Napoli non è piaciuta la direzione di gara dell'arbitro Rapuano. Alla rabbia di De Laurentiis ("Arbitraggio? Chissà che imbarazzo per Rocchi in questo momento...") e Mazzarri ("Vergogna, peggio di Pechino!") al triplice fischio si è aggiunta anche quella di Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, la cui espulsione è stata molto contestata dai campioni d'Italia. "Non è facile vincere con un giorno di riposo in meno, ma con l’arbitro a favore direi di sì" ha scritto (e poi rimosso dopo pochi minuti su Threads).

Lady Simeone risponde in modo seccato alle dichiarazioni di Lautaro Martinez ("Abbiamo faticato, non eravamo puliti nel palleggio, è stata dura avendo un giorno in meno di riposo, ma alla fine abbiamo riportato a casa il titolo. Sono orgoglioso di questa squadra") e anche lei contesta la direzione di gara di Rapuano, soprattutto per l'espulsione del marito. Severa la prima ammonizione per un fallo di gioco su Simeone, da regolamento (step on foot) il secondo giallo per il pestone ad Acerbi.

