Napoli, la ripartenza passa dall'attacco: Spalletti punta sul tridente

Non ci sono gare d'appello, da qui a fine campionato non è concesso sbagliare nulla. Il Napoli si prepara ad affrontare l'Empoli domenica in modalità attacco, perché per mantenere in vita la speranza scudetto è l'unico atteggiamento possibile. Spalletti fa i conti con una rosa che non è al meglio delle condizioni. La questione più delicata riguarda la difesa con Koulibaly squalificato e Juan Jesus, candidato naturale a sostituirlo, osservato speciale dopo una lieve distorsione al ginocchio destro rimediata in allenamento. Con Ospina ancora alle prese con una sindrome influenzale a pochi giorni dalla sfida, fra i pali dovrebbe esserci ancora Meret, mentre a centrocampo è certa l'assenza di Lobotka. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro e salterà le prossime due gare. Al suo posto Zielinski è in vantaggio su Demme, nonostante il polacco abbia mostrato recentemente un rendimento inferiore al solito.

Getty Images