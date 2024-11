Napoli, la caviglia di McTominay preoccupa: attesa per gli esami

Secondo quanto si apprende, McTominay non avrebbe subìto botte ma, scattando, avrebbe fatto un movimento innaturale con la caviglia lamentando poi un forte dolore che l'ha portato a chiedere il cambio. Al momento non è chiaro se l'infortunio sia recuperabile per la gara contro la Roma, ma a Castel Volturno c'è grande preoccupazione per le condizioni dell'incursore azzurro. Visto lo stato di forma dello scozzese, sicuramente tra i giocatori più brillanti del Napoli, un suo eventuale stop sarebbe molto pesante da tamponare per Conte.