Napoli, la carica di Buongiorno: "Dobbiamo crederci, il pallone non deve scottare. Sto lavorando per esserci"

L'attesa in città è alle stelle e Napoli si divide tra scaramantici e festaioli, tra chi ha già la fortuna di avere un biglietto per la partita in mano e chi dovrà accontentarsi di guardarla da fuori. Nella squadra invece c'è concentrazione: "Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello - ha commentato Buongiorno a Radio CRC -: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere. Non dobbiamo sbagliare".