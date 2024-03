Napoli, Kvara si ferma: contrattura all'adduttore, l'Atalanta è a forte rischio

NAPOLI

Il fantasista proverà a forzare domani: in caso di assenza è già pronto Raspadori

© Getty Images Forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. È questo l'esito degli esami ai quali si è sottoposto quest'oggi Khvicha Kvaratskhelia dopo i problemi accusati lo scorso martedì sera nei supplementari di Georgia-Grecia, sfida valida per i play-off in vista di Euro 2024. Il 23enne di Tblisi, che pure aveva festeggiato con tanto di balli, ha svolto terapie e lavoro in palestra stamane a Castelvolturno. Appare assai difficile un suo recupero in vista di Napoli-Atalanta, sfida decisiva in ottica Europa e in programma sabato alle ore 12,30 al Maradona.

L'ex Dinamo Batumi proverà a forzare venerdì in allenamento, ma è probabile che Calzona decida di non correre rischi in vista del rush finale di stagione. Per la sua sostituzione nel tridente offensivo Raspadori è in vantaggio sul danese, ex Eintracht Francoforte, Lindstrom.