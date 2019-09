Napoli, video dagli spogliatoi del San Paolo: "Ecco com'è ridotto". Ma i lavori vanno avanti

L'ATTACCO

"Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da Napoli-Sampdoria, che hanno scatenato la reazione di Carlo Ancelotti contro Regione, Comune e Commissari". Con questo post il club partenopeo ha fatto seguito allo sfogo dell'allenatore, mostrando un video come testimonianza del cantiere aperto nell'impianto di Fuorigrotta. Napoli, lo stato degli spogliatoi al San Paolo

Nelle immagini si nota la presenza delle impalcature e di secchi contenenti cemento o pittura, mentre nelle foto pubblicate da Repubblica erano visibili anche assi di legno sui pavimenti. Non solo, nel video si mette in mostra anche l'assenza di docce, lavandini e wc, non ancora montati a un giorno dalla data di scadenza, prevista per venerdì 13. Dall'impresa che ha realizzato i lavori sono comunque arrivate rassicurazioni sul rispetto della deadline. Tra l'altro, intorno a mezzogiorno, il profilo twitter di Radio Marte ha pubblicato nuove foto, nelle quali si mostrano condizioni decisamente diverse dello spogliatoio, che appare pronto almeno nelle parti mostrate nelle immagini: evidentemente, come promesso, i lavori sono andati avanti.

, sindaco di Napoli, risponde alle critiche sui lavori al San Paolo: "Secondo me si stae potrei fare anche io un po' di polemica perché guarda caso lo spogliatoio è l'unico segmento di cuidi Napoli. Per gli altri lavori, devo dire la verità, ci hanno fatto tutti i complimenti per quello che abbiamo fatto". De Magistris continua: "Quello era un accordo, se non ricordo male tra l'Agenzia regionale per le universiadi, Gianluca Basile, la Regione Campania e la Società calcio Napoli, però Basile ha detto che per sabato lo spogliatoio sarà in condizioni più che accettabili se non ottime, quindi diamo per buone le dichiarazioni di Basile. Il Comune quello che doveva fare lo ha fatto, ine abbiamo avuto i complimenti di tutti a livello internazionale, compreso dalla Società calcio Napoli".