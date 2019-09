Fiorentina-Napoli, Massa-Valeri ancora fermi dopo il caso Mertens

L'AIA oggi ha reso note le designazioni arbitrali della terza giornata di Serie A, nella lista non trovano posto sia Davide Massa che Paolo Valeri. Nonostante la sosta per le nazionali, e quindi le due settimane di pausa del campionato, i due fischietti non sono stati nuovamente presi in considerazione dai vertici arbitrali, facile pensare che sia una situazione figlia di Fiorentina-Napoli della prima giornata, quando fu assegnato a Mertens un calcio di rigore tra mille polemiche.