Napoli, Kim in Corea del Sud a giugno per il servizio militare

Il difensore del Napoli impegnato per tre settimane malgrado abbia ricevuto un'esenzione per la medaglia vinta ai Giochi asiatici

© Getty Images Kim Min-jae inizierà il servizio militare obbligatorio a giugno in Corea del Sud. Il difensore del Napoli resterà in patria per tre settimane per sostenere un addestramento militare di base e rientrerà a luglio, malgrado abbia ricevuto un'esenzione per meriti sportivi grazie alla medaglia vinta ai Giochi asiatici nel 2018. Grazie a quel successo Kim, come il compagno di Nazionale Son del Tottenham, è riuscito a ottenere lo ‘sconto' rispetto ai 21 mesi previsti, ma il servizio militare deve farlo lo stesso visto che in Corea nessuno può essere esentato.

Un funzionario locale ha confermato i benefici di cui godrà Kim, e soprattutto che dovrà entrare nel centro di formazione a giugno, ma non le date esatte. In pratica la stessa cosa che è successa a Son del Tottenham nel maggio 2020, in piena pandemia di coronavirus, che si distinse come uno dei migliori tiratori del suo battaglione. Kim salterà quasi sicuramente gli impegni con la sua nazionale di giugno, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Spalletti per il ritiro estivo.

