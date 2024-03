Napoli, l'iniziativa dei tifosi per Juan Jesus: contro l'Atalanta maschere o tinte nere sul volto

I tifosi del Napoli sono pronti a una grande iniziativa per dimostrare il loro sostegno a Juan Jesus dopo il caso dei presunti insulti razzisti rivoltigli da Acerbi. Secondo Il Mattino, infatti, i sostenitori partenopei sono già al lavoro per presentarsi al "Maradona" in occasione del match di campionato con l'Atalanta, in programma il 30 marzo, indossando delle maschere nere o delle tinte nere sul volto, in segno di solidarietà con il difensore brasiliano.