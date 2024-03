Il caso Acerbi-Juan Jesus in Procura: ecco la difesa del giocatore nerazzurro

© afp

Il lavoro passa adesso alla Procura della Figc, sarà rapido ma non semplice e di certo non spegnerà le polemiche. Nelle prossime ore sia Juan Jesus che Acerbi verranno ascoltati dal procuratore Chinè, presumibilmente in videoconferenza. Quando esattamente non è sicuro: il difensore del Napoli potrebbe fornire la sua versione dei fatti già in giornata, al più tardi giovedì, quello dell'Inter successivamente, pare venerdì. Ma il tutto potrebbe subire un'accelerazione. Da quel che filtra è che non ci sarà comunque un faccia a faccia per ricostruire quando successo domenica sera in campo a San Siro. Il brasiliano ribadirà la sua versione, le offese di stampo razzista ricevute sul finale di partita: ricostruzione che contrasta con quella di Acerbi, con una situazione che non è certo di facile gestione anche se, va ribadito, al contrario della giustizia ordinaria in quella sportiva il cosiddetto "ragionevole dubbio" è consentito anche nel formulare una condanna. Ma il difensore dell'Inter resta fermo nel sostenere che da parte sua non c'è stata alcuna offesa razzista e lo ha riaffermato anche nel confronto che c'è stato ieri con la dirigenza nerazzurra: l'Inter non ha emesso alcun comunicato, come invece sembrava inizialmente, e attende l'esito del lavoro della Procura.