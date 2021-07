Napoli, intervento alla spalla per Mertens

Chiusa la parentesi Euro 2020, Dries Mertens si è sottoposto in Belgio a un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dottor Declercq e sotto la supervisione del medico della Ssc Napoli, Canonico. L'attaccante ora dovrà osservare un periodo di riposo di circa due o tre settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo in vista della preparazione per la prossima stagione.

Getty Images