Napoli, Insigne rischia due giornate di stop: Gattuso senza attacco titolare

NAPOLI

La coda lunga di Inter-Napoli arriverà sino ad oggi, quando il Giudice Sportivo ufficializzerà la decisione su Lorenzo Insigne: una giornata o due di squalifica? L'attaccante azzurro, espulso da Massa dopo un insulto, ha fatto le scuse all'arbitro a fine partita negli spogliatoi ma la parolaccia e il ruolo di capitano rendono la sua posizione molto delicata. Il Napoli, in ogni caso, ha già pronto il ricorso, magari appellandosi alla riduzione di squalifica ottenuta da Morata dopo Benevento-Juventus.

Di certo al momento c'è solo la situazione emergenziale in attacco, dove Gennaro Gattuso ha scelte obbligate. Contro la Lazio dovrà schierare una formazione priva di quello che a inizio stagione era considerato l'attacco titolare: Insigne-Osimhen-Mertens.

Detto del capitano, la situazione relative agli altri due è di natura fisica: il nigeriano sta recuperando dalla lussazione anteriore alla spalla destra, il belga contro i nerazzurri ha rimediato una trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Entrambi lavoreranno anche durante le feste per farsi trovare pronti per la Supercoppa italiana contro la Juventus del 20 gennaio e per questo saranno seguiti dal dott. Lieven Maesschalck nella clinica "Move to Cure" ad Anversa, già sfruttata dal club in passato per gli infortuni di Younes e Ghoulam.

Domenica sera, a meno di un cambio modulo per tenersi in panchina qualche carta per cambiare la partita, si va verso l'attacco Lozano-Petagna-Politano, che sono poi di fatto le uniche scelte rimaste. L'attacco di riserva ma che non preoccupa più di tanto Gattuso: il messicano si è decisamente ritrovato in questo inizio stagione, Petagna è riuscito a trovare tre volte la via del gol nonostante i pochi spazi e l'ex Inter ha dimostrato vivacità ogni volta che è entrato in campo. Nonostante questo, è evidente che il Napoli è chiamato a dover sopperire a tre assenze pesanti in una partita delicata dopo il ko di San Siro.