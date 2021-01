Napoli, Insigne in lacrime: tre rigori su tre sbagliati contro la Juve

LA MALEDIZIONE

Tra i tanti volti tristi in casa Napoli, spicca quello di Lorenzo Insigne, scoppiato in lacrime a fine gara per il rigore sbagliato contro la Juventus che avrebbe significato il momentaneo 1-1 e sarebbe stato il gol numero 100 con la maglia azzurra. Quella dal dischetto contro i bianconeri è una vera e propria maledizione per il capitano del Napoli, che ne ha sbagliati tre su tre in tutte le competizioni. Getty Images

ll primo errore risale al 23 maggio 2015 in Serie A, alla 37a giornata: Insigne si fece ipnotizzare da Buffon (3-1 per la Juve il risultato finale). Quattro anni dopo, il 3 marzo 2019, sempre in campionato, è Szczesny a far esultare Allegri (1-2 per i bianconeri il finale). Stasera al Mapei Stadium ancora davanti al polacco l'emozione ha tradito l'attaccante campano: portiere da un lato ma palla troppo dall'altro e fuori. Una serataccia.

