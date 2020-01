Napoli, Insigne e Mertens guidano un nuovo scontro sull'ammutinamento

Non si placa la tensione tra il Napoli e i giocatori in merito alla causa intentata dal presidente de Laurentiis per l'ammutinamento del 5 novembre, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro. Il club partenopeo ha nominato un proprio arbitro per dirimere la questione, il giuslavorista Bruno Piacci, mentre i giocatori hanno nominato altri esperti di loro gradimento. Sei azzurri, però, hanno ricusato il legale, chiedendo al Tribunale di Napoli la sua sostituzione.

Il Napoli avrebbe deciso l'ammontare delle singole multe per ogni giocatore coinvolto nell'ammutinamento post Salisburgo. Si salva solo Malcuit, assente al momento della "rivolta". Cifre della Gazzetta dello Sport.





