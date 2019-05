Napoli, Insigne: "C'è stata qualche incomprensione, ora aspetto il rinnovo" Ancelotti e il rigore: "Situazione difficile, ma non è stato dato per favorirci" Facebook

05/05/2019

Dopo aver chiarito in settimana con Ancelotti e De Laurentiis, Insigne ha fatto pace anche con il San Paolo dopo il rigore realizzato al 98' e ora il suo futuro è solo a tinte azzurre. "Rinnovo? Sto aspettando il presidente. Io ho dato la massima disponibilità per continuare, spero che arrivi presto la firma - ha spiegato - C'è stata qualche incomprensione ora è tutto chiarito". Il tecnico sul rigore: "Non è stato dato certo per farci un favore".

Il suo calcio di rigore ha regalato la certezza aritmetica del secondo posto al Napoli. "Sono contento perché, essendo il capitano, è stata una responsabilità importante per me. Sono orgoglioso e contento di prendermi responsabilità, ci tengo tanto a questa maglia e farò di tutto per portarla in alto".



Il chiarimento con Ancelotti in settimana ha riportato il sereno nell'ambiente. "Cosa ci siamo detti? "Sono cose private. La cosa importante è stata chiarirsi. Come ha detto Ancelotti in conferenza, nessuno di loro ha espresso la volontà di cedermi. C'è stata qualche incomprensione, l'importante è essersi chiariti e andare avanti".

ANCELOTTI: "RIGORE DUBBIO, MA MERITAVAMO DI VINCERE" Ancelotti ha analizzato la sfida contro il Cagliari e il discusso episodio del rigore. "E' un episodio difficile da valutare. L'abbiamo rivisto mille volte, ma non è una cosa chiara. Il dubbio c'è, ma non credo che sia stato dato il calcio di rigore per fare un favore al Napoli. E' successo anche a noi, con Meret contro la Juve: episodio controverso, l'arbitro prende una decisione e stop. Nella prima parte della gara c'è stato impegno, ma è mancata velocità. Eravamo troppo statici, facevamo poco passaggi in avanti. Sul primo tiro in porta abbiamo preso gol. Poi dopo la rete c'è stata più intensità nel nostro gioco. Al di là dell'episodio, meritavamo di vincere. Molto dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Younes gioca molto palla al piede, Insigne pure, anche se può attaccare la profondità; Verdi ha preferito fare giocate semplici. Tutto questo non ci ha permesso di verticalizzare".



Insigne ha ritrovato la via del gol. "Mi è piaciuto perché gli ho chiesto se voleva tirare e mi ha risposto 'Perché non dovrei?'. Ha mostrato intraprendenza, coraggio e il gol l'aiuta. Questa settimana rasserena un po' tutti, lui e noi. C'è più chiarezza adesso".

