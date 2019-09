Napoli, Insigne avverte il Liverpool: "Klopp mi porta sempre bene..."

Dopo la bella vittoria del San Paolo contro la Sampdoria, per il Napoli di Carlo Ancelotti è ora di pensare alla Champions League e alla supersfida contro i campioni in carica. Contro il Liverpool si giocherà ancora al San Paolo (in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5 e in streaming sul nostro sito) e Lorenzo Insigne morde il freno: "Klopp mi porta sempre bene" ha detto l'attaccante azzurro ai microfoni de 'Il Mattino'. Napoli, la legge di Ciro Mertens

"L'anno scorso abbiamo vinto proprio contro il Liverpool al San Paolo - ha detto - Chiedo ai nostri tifosi di spingerci come un anno fa. Punto a fare una bella prestazione, prima di tutto generale, di tutta la squadra, ma poi anche individuale: Klopp mi porta sempre bene. Speriamo possa funzionare ancora..."

"Il mio sogno? Arrivare in finale e vincerla", ha confessato Insigne, che non si pone limiti: "Spero che il Napoli possa essere la sorpresa della Champions League, ma sono tutte squadre forti e molto preparate, giochi contro grandi campioni ed è molto più difficile rispetto al campionato, che dura di più. L'importante sarà affrontarla nel modo giusto. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro cammino con la speranza di arrivare il più lontano possibile".

Infine il numero 24 si è concentrato sul proprio futuro, giurando di fatto fedeltà ai colori azzurri: "La scelta di affidarmi a Mino Raiola? Voglio subito chiarire questa cosa: non ho scelto lui per andare via da Napoli. Ho sempre detto che voglio restare e cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia".

