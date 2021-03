Napoli: infortunio alla mano per Ospina, niente Crotone

NAPOLI

Per il portiere infrazione del quarto dito della mano sinistra. Infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra per il tedesco

Brutte notizie per il Napoli in vista della ripresa del campionato contro il Crotone. Gattuso deve fare a meno di David Ospina che, nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana. Anche per il recupero con la Juve il colombiano è in forse. Anche Diego Demme ko. Getty Images

Il centrocampista tedesco ha fatto differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Se non ce la farà a recuperare è pronto Bakayoko.



Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2: difficile per entrambi essere a disposizione per sabato.