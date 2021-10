Napoli, infortunio al polpaccio per Osimhen: niente Salernitana

NAPOLI

Domenica prevista una risonanza per capire i tempi di recupero dal risentimento muscolare al gastrocnemio destro

Il Napoli dovrà rinunciare a Victor Osimhen per il derby contro la Salernitana: l'attaccante nigeriano ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio (il muscolo coinvolto è il gastrocnemio destro) della gamba destra e quindi salterà la partita di domani quando invece sarà sottoposto ad una risonanza magnetica per capire meglio l'entità del problema. Nel tridente offensivo da schierare all'Arechi favorito Mertens su Petagna. Getty Images

Considerata la tipologia di problema, il fatto che avesse preso precedentemente una botta proprio nella stessa zona e che tra una settimana ci sarà la sosta delle nazionali, è assai probabile che Spalletti non lo impieghi giovedì contro il Legia Varsavia in Europa League, a prescindere dalla sua condizione, per non sovraccaricare la muscolatura. Solitamente infortuni del genere si risolvono entro una settimana con massaggi e sedute fisioterapiche ma solo l'esame delle prossime ore potrà stabilire con certezza i tempi di recupero.