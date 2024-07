Napoli: incontro AdL-agente Di Lorenzo, altra fumata grigia ma il dialogo continua

NAPOLI

Nessuna novità nell'ultimo faccia a faccia con l'agente del capitano ma c'è la volontà di arrivare a una riappacificazione. Buongiorno, ufficialità attesa entro 48 ore

© Getty Images È uscita ancora una fumata grigia dall'incontro andato in scena lunedì pomeriggio tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, alla presenza anche del ds azzurro Giovanni Manna. Le parti restano distanti anche se la volontà di ricucire da parte del giocatore c'è, tanto che è già stato fissato un nuovo faccia a faccia la prossima settimana nel ritiro di Dimaro. De Laurentiis è sempre stato inamovibile e considera Di Lorenzo incedibile e con un contratto fino al 2028 da rispettare. Non solo: per il presidente e per il neo tecnico Antonio Conte il capitano è uno dei pilastri da cui ripartire dopo una stagione da dimenticare. Dal canto suo Di Lorenzo ha ancora dei dubbi: vuole garanzie sul suo ruolo in campo e all'interno dello spogliatoio.

Capitolo Buongiorno: l'ufficializzazione dell'arrivo del difensore, che nel giorno del raduno del Torino ha salutato gli ormai ex compagni di squadra (promettendo un giorno di tornare ", dovrebbe arrivare entro 48 ore. L'accordo con il club granata è arrivato sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus in caso di piazzamento del Napoli tra le prime quattro nella prossima stagione. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027.