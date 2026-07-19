LE PAROLE

Conte: "A Napoli due splendide annate. Futuro? La Figc non mi ha contattato, fare il ct è stato bellissimo"

L'ex tecnico azzurro ospite di Dazn prima della finale Mondiale: "Aver fatto due splendide annate mi ha riempito molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo"

19 Lug 2026 - 19:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Adesso sto bene e sono molto sereno, aver fatto due splendide annate mi ha riempito di grande gioia e di grande soddisfazione e mi ha dato molto a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo". Così Antonio Conte, ospite negli studi di Dazn per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, torna sul suo addio al Napoli. "Adesso sono molto tranquillo, mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico, e mi rendo conto che a volte ho bisogno di recuperare", ha aggiunto. 

Conte e il futuro: "Attendo..."

 "Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio - ha detto ancora Conte - in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l'anno".

Conte e la Nazionale: "Mai contattato"

 "La Nazionale? Non sono stato contattato. La mia esperienza da ct è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo. Nella nuova Nazionale deve tornare quel senso di appartenenza, che non sia un problema per i club. Ora a capo della struttura ci sono persone di valore: Malagò lo conosciamo tutti, Maldini non poteva restare fuori dal calcio. La cosa più importante è che ci sia condivisione nelle scelte, perché una volta che una scelta viene fatta deve essere sposata nella maniera più assoluta da una parte e dall'altra. Spero che ora vengano fatte le cose per bene, perché abbiamo davvero fatto una impresa al contrario senza la qualificazione al Mondiale" ha concluso Conte.

Poi a proposito della finale Mondiale: "Le quattro squadre arrivate alle fasi finali sono quelle che pensavo, stiamo parlando di squadre molto forti. La Spagna è quella che si avvicina di più a una squadra di club". “Scaloni mi ha sorpreso perché è molto a bravo a creare empatia. È una squadra che gioca per il popolo, credo che Scaloni se la stia godendo. Anche de La Fuente lo vedo sereno e rilassato" ha aggiunto. 

"Tuchel? Il suo percorso io lo valuto positivamente, potevano sicuramente essere loro a giocare la finale. Dispiace perché ti rendi conto di come un allenatore a volte può spostare gli equilibri. Io lo conosco, Tuchel non è un difensivista, è bravissimo, ma noi durante la partita mandiamo dei messaggi in ogni momento e non penso che con quella sostituzione volesse mandare un messaggio difensivo, ma la squadra l'ha interpretato così. È successa una cosa veramente strana, dispiace perché poi le critiche sono state tante. Lui non è assolutamente un difensivista, ma la pressione con le nazionali è tantissima e si fa sentire".

Leggi anche

Conte è già alle spalle: Allegri cambia subito il Napoli a Dimaro. Cori e applausi per Max

antonio conte
napoli
futuro
panchina
nazionale

Ultimi video

00:20
Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:44
Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

00:57
Napoli, Manna lavora sulle uscite

Napoli, Manna lavora sulle uscite

00:39
Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

01:52
Gasperini e il mercato

Gasperini e il mercato

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

00:31
L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

L'Inter insegue Spence: prima la finalina al Mondiale, poi...

00:42
Calciomercato, Accomando: "Napoli, Allegri vuole un suo pupillo"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, Allegri vuole un suo pupillo"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

Calciomercato, Accomando: "Juventus, ecco chi è l'obiettivo in attacco"

01:44
Questo pazzo mercato...

Questo pazzo mercato...

02:07
Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

00:20
Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

Accomando: "Pulisic tentato dal richiamo di casa. Ecco cosa serve per partire"

I più visti di Mercato

Callegari: "Pirlo ct, ecco come giocherebbe l'Italia"

L'Italia con Pirlo ct: modulo, talenti da valorizzare e qualche dubbio

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Accomando: "Dopo lo sgarro Celik possibile asse Juve-Roma, ecco perché"

Questo pazzo mercato...

Questo pazzo mercato...

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:00
Romagnoli all'Al Sadd: decisivi i prossimi quattro giorni
19:17
Napoli, Zerbin vicino all'addio: trattativa avviata con il Frosinone
19:00
Conte sul futuro: "Ora attendo sviluppi"
18:07
Juventus, nuova alternativa al Dibu: è De Gea
17:18
Bologna, Rowe nel mirino della Premier League: la richiesta dei rossoblù