Il Pescara attende domani la capolista Spezia

26 Set 2026 - 14:24
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Pescara medita lo sgambetto alla capolista: domani sera all'Adriatico (ore 20.30) sarà di scena la prima della classe Spezia fino a oggi ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio. Di contro i biancazzurri proveranno a conquistare la terza vittoria stagionale e la seconda di fila dopo quella di Sestri Levante con il Vado. Buscè, salvo sorprese, confermerà il modulo (4-2-3-1) e gli uomini utilizzati col Vado. Guccione ha recuperato ma andrà in panchina. Ancora out Ujkaj, Altare, Merola, Eletu e D'Errico che hanno accusato problemi al ginocchio. "Con lo Spezia - sottolinea Buscè - sarà una gara difficile. È la squadra da battere, ma credo in quello che facciamo noi. Ci vorrà coraggio e fare la partita. Loro ci verranno ad aggredire in avanti, non ti faranno ragionare. Ma, ripeto, dobbiamo pensare a noi, ma ho visto questa squadra in forma. Non sarà, però, una partita decisiva. Questo voglio dirlo. Sappiamo che se dovessimo fare quello che vogliamo, ci darebbe tanta forza, ma nulla sarà decisivo. Abbiamo una rosa che ci permette di avere soluzioni diverse per fare anche moduli diversi, anche in corso gara. Finora non ho mai avuto tutti a disposizione, non è una scusa, ma è la realtà. L'ho sempre detto, questa squadra, al completo, non ha nulla da temere contro nessuno". Domani sera all'Adriatico previsti seimila spettatori. Settore ospiti chiuso.

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