Napoli, Hamsik lascia il San Paolo per l'ultima volta: "In bocca al lupo"

02/02/2019

Dopo 12 anni, 519 presenze e 121 gol, Marek Hamsik sta per lasciare il Napoli e volare in Cina. La trattativa con il Dalian sta arrivando alla conclusione, le parti hanno quasi definito tutto: operazione intorno ai 15 milioni, al giocatore invece 9 milioni più bonus per 3 anni. La conferma è arrivata dopo la sfida con la Sampdoria per bocca di Carlo Ancelotti ("C’è una trattativa in corso. Stiamo valutando il tutto con la società, ma la nostra intenzione è quella di accontentarlo. Il calciatore ha espresso la volontà di provare una nuova esperienza”) e all'uscita dal San Paolo lo slovacco ha salutato tutti con gli occhi lucidi. "In bocca al lupo Marek", quella contro i blucerchiati potrebbe essere stata l'ultima partita in azzurro per il capitano.