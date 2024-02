Napoli, Hamsik: "AdL e Calzona mi vogliono ma non è il momento giusto"

LE PAROLE

L'ex capitano azzurro stasera al Maradona per la sfida al Barcellona: "Sento di dover restare in Slovacchia"

Nei giorni della seconda rivoluzione di Napoli, quella che ha portato in panchina Francesco Calzona, si è parlato molto del possibile ritorno in azzurro di Marek Hamsik, ma l'ex capitano detto no all'offerta di De Laurentiis: "È un’offerta allettante per me, Napoli è la mia seconda casa e un giorno mi piacerebbe tornarci. Ma questo non è il momento giusto", ha spiegato parlando alla radiotelevisione slovacca RTVS.

"Calzona mi ha contattato quando c’è stata la possibilità. Mi vuole con lui - ha aggiunto Hamsik, che sarà al Maradona per la sfida al Barcellona - Domani vedrò sicuramente De Laurentiis a Napoli, ma ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia e non a Napoli".

Sul nuovo allenatore del Napoli: "Per Calzona essere a Napoli è come un sogno diventato realtà. È stato fatto tutto per accontentare tutte le parti. Ma è una cosa che ha curato la Federazione che ha dovuto dare il suo ok. Domani sarò a Napoli per la partita con il Barcellona, ma era un viaggio programmato già da tempo: quando c’è stato il sorteggio ho deciso di non perdermi una super partita, non è stata una scelta legata all’allenatore".

